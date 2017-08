'Help, help, mijn vrouw en kinderen'; overval op vrachtwagen

Foto: Omroep Gelderland

BOVEN-LEEUWEN - Op de Maas en Waalweg (N322) is ter hoogte van Boven-Leeuwen een vrachtwagen overvallen. Tijdens de overval meldde de chauffeur die met kleding onderweg was zich in paniek bij zijn bezorgadres.

De chauffeur vervoerde kleding voor Primark. Hij was met de opdrachtgever aan het whatsappen toen hij in de gaten kreeg dat er iets aan de hand was. De man raakte in paniek en whatsappte zijn contactpersoon bij Primark dat hij werd overvallen. 'Help, help, mijn vrouw en kinderen', zou hij hebben gemeld. Het gaat om een vrachtwagen van een transportbedrijf uit Roermond. De eigenaar meldt op Radio Gelderland dat de chauffeur door drie auto's is gedwongen te stoppen. De wagens reden voor, naast en achter de truck. 'Schoten gelost' 'Ik heb begrepen dat er schoten zijn gelost. In de lucht. Mijn chauffeur is niet geraakt. Ze hebben de truck klemgereden', zegt eigenaar V. Unsal. De chauffeur zit inmiddels op het politiebureau in Nijmegen. 'Volgens mij gaat het met de chauffeur goed', aldus Unsal die onderweg is naar het politiebureau. De Maas en Waalweg is dicht geweest voor politie-onderzoek. Daarbij zijn honden ingezet. Rond 8.00 uur was de vrachtwagen weer weg.