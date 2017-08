Auto botst op vrachtwagen

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In de nacht van zondag op maandag is een auto achter op een vrachtwagen gebotst. De aanrijding was op de A12 ter hoogte van Schaarsbergen. De personenauto raakte zwaar beschadigd.

De schade aan de vrachtwagen valt mee. De bestuurder van de personenauto moest meewerken aan een blaastest. Ook is die behandeld door ambulancepersoneel. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.