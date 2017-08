ARNHEM - De politie heeft bij de John Frostbrug in Arnhem zondagavond een persoon uit het water gehaald. Het slachtoffer werd daarna op de kant behandeld en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten kregen net na 23.30 de melding dat er een persoon te water was geraakt.

Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is onbekend.