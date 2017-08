Motorrijder raakt stoeprand en klapt op auto

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Een motorrijder is zondagavond in Barneveld op een auto geklapt. Volgens een omstander raakte de motorrijder een stoeprandje en verloor daarna de controle over de motor.

Daardoor kwam hij frontaal in botsing met een auto. Volgens die omstander raakte beide bestuurders niet gewond. De voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en zijn afgevoerd.