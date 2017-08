Kelderman begint goed aan Vuelta

BARNEVELD - Wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld is de Vuelta goed begonnen. Na de eerste twee etappes staat de kopman van Team Sunweb achtste.

Tijdens de ploegentijdrit zette zijn ploeg een verdienstelijke derde tijd neer, op zes seconden van winnaar BMC, en in de tweede etappe kwam de Barnevelder niet in de problemen.

Het is de tweede grote ronde voor Kelderman dit jaar. In de Giro was hij de meesterknecht van de latere winnaar Tom Dumoulin. Toen moest Kelderman echter al snel opgeven na een aanrijding met een motor.