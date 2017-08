Politie sloopt deur om bij kind te komen

Fotot: Politie Nijmegen/ Twitter

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen heeft zondag een deur opengebroken om bij een kind te komen. De moeder had zichzelf buitengesloten en het kind was nog binnen.

Volgens de politie was het kind nog te klein om de deur te openen en dus werd 'de deur met spoed door ons geopend', aldus een wijkagent. Van de deur is weinig over.