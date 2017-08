Zomervakantie voorbij; nieuwe school in Doetinchem

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Die lange zomer, vol avonturen, dagjes aan het strand en wellicht zelfs een verre vakantie is voor veel kinderen in de provincie voorbij. Vandaag beginnen in de regio Gelderland-Midden de scholen weer.

Voor de meeste kinderen is een nieuwe leraar, misschien een nieuw lokaal of een iets andere klas de grootste wijziging, maar voor veel kinderen in Doetinchem begint het schooljaar helemaal anders. Basisscholen Overstegen en Het Palet zijn gefuseerd en in de zomervakantie verhuisd naar een nieuw gebouw. De naam van dat gebouw is Het Noorderlicht. Maandagochtend is de opening.