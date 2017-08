Statushouders Neede druk in de weer met jam; jammarkt staat weer voor de deur

NEEDE - Komende woensdag staat Neede weer in het teken van jam, want dan wordt in het centrum voor de 27e keer de Nationale Jammarkt georganiseerd.

Dit jaar staat het jamworstelen op de agenda. Na jaren van afwezigheid probeert de organisatie opnieuw deelnemers enthousiast te maken om in een bak met gelei met kleurstof te worstelen.

Statushouders bereiden zich ook voor op de jammarkt. Komende woensdag staan ze met hun eigen gemaakte jam op de markt. De afgelopen weken zijn ze druk in de weer geweest om jam te maken.

Foto: Els Wolterbeek

Statushouders leren Flipje kennen

Ook hebben de statushouders tijdens een speciale bijeenkomst iets gehoord over de jamgeschiedenis van het dorp. In de Oale Smederieje is op dit moment een tentoonstelling te zien over Flipje en over de Needse jamhistorie. 'We hebben de statushouders verteld over de historie van de Needse Jamfabriek', laat Rieta van der Linde weten. 'Ook zijn er tips en weetjes over en weer uitgedeeld.'

Tijdens de jammarkt is Alexandra van der Steen, van het Flipje- en Streekmuseum Tiel aanwezig om mensen te informeren over de Nederlandse jamcultuur.

Foto's: Rieta van der Linde

Zie ook: