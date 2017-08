Hogenkamp verliest in finale Leipzig

Foto: ANP

DOETINCHEM - Richel Hogenkamp uit Doetinchem is er niet in geslaagd het tennistoernooi in het Duitse Leipzig te winnen. In de finale was de Poolse Magdalena Frech in twee sets te sterk: 6-2, 7-6.

De Achterhoekse was als eerste geplaatst, maar kon die notering dus niet waarmaken. Het was voor Hogenkamp dit jaar de vierde finale van een ITF-toernooi. Ze won eerder in Saint-Gaudens en Tunis, maar verloor in het Franse Croissy-Beaubourg.