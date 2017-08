Politie zoekt getuigen na fatale brand Doetinchem

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien van de fatale brand in Doetinchem in de nacht van zaterdag op zondag. 'We hebben al een aantal getuigen gesproken, maar als er meer mensen iets hebben gezien, dan horen we dat graag. Ook als mensen bijvoorbeeld camerabeelden hebben', aldus de woordvoerder.

Bij de brand aan de Papaverstraat kwam een persoon om het leven, het gaat niet om de bewoner. De identiteit van het slachtoffer kon zondagmiddag nog niet worden vastgesteld. Het onderzoek naar de brand gaat ook zondagavond nog door. IrisZorg: één bewoner IrisZorg bevestigt dat de woning werd bewoond door één persoon, een cliënt van de zorginstelling. Of het pand door IrisZorg werd gehuurd of dat de bewoner het pand zelf huurde kon een woordvoerder niet zeggen. Fatale woningbrand: 'Huis gebruikt door zorgorganisatie'

