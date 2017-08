Kilometers zwemmen door de IJssel; klassieker maakt comeback

ZUTPHEN - Het duurde bijna 60 jaar, maar de zwemtocht in de IJssel is weer terug. De organisatie van De Vrije Slag Door Zutphen (DVSDZ) organiseerde deze zondag de klassieker Cortenoever-Zutphen, en dat voor het eerst sinds 1959.

Van buurtschap Cortenoever werd naar Zutphen gezwommen, een tocht van 6,2 kilometer. Een monstertocht, noemt DVSDZ het. Voor het zwemmen in de IJssel is volgens de organisatie voldoende animo en het dus moet de tocht een terugkerende traditie worden.

Oude garde

Zondag startten de vrouwen, net als in de jaren vijftig, drie minuten eerder dan de mannen. Want zo waren de oorspronkelijke regels, zegt DVSDZ. De zwemmers finishten in de Zutphense Vispoorthaven. De organisatie wilde al langere tijd de oude zwemtocht in ere herstellen. Hans Zweers (foto) zwom de tocht in 1949: 'Geweldig om dit nu weer te mogen beleven. Vroeger leefden wij hier met het hele gezin naartoe.'

Hans Zweers zwom de klassieker in 1949. Foto: Omroep Gelderland

Eerder werd al van haven naar haven gezwommen in Zutphen. Zaterdag zwommen enthousiastelingen al door de Berkel, een tocht van 3 kilometer.