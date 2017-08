Van den Hurk in topvorm bij De Graafschap

DOETINCHEM - De man in vorm bij De Graafschap is Anthony van den Hurk.

In de voorbereiding scoorde de aanvaller aan de lopende band. "Ja, ik zit lekker in mijn vel. Het gaat goed en ik pik mijn doelpuntjes mee. Ik voel me lekker in dit systeem, maar ik kan ook in een systeem met drie spitsen spelen. Morgen tegen Jong PSV. Dat is niet meer zo speciaal, want ik heb het al vaker meegemaakt. We weten niet wie ze precies opstellen, maar dat moet ook niet heel veel uitmaken. We hebben ook tegen Jong Feyenoord gespeeld met de wissels erbij. En die hebben we ook gepakt."

Van den Hurk beseft dat De Graafschap bij de bovenste ploegen mee moet gaan draaien. "Dat is vanzelfsprekend. De club en de achterban verwachten dat van ons. En ikzelf ook."