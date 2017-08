Nog een beetje vroeg maar wel lekker: pannenkoek met frikandel speciaal

Foto: Luc Peters

ZEDDAM - Kapsalon, kroketje, pannenkoek of toch maar een frikandel. Er zijn legio lekkernijen, maar toch is er altijd ruimte voor een nieuwe uitvinding. En in Zeddam hebben ze een nieuwe creatie weten te verzinnen: de pannenkoek met frikandel speciaal. En wat blijkt, het gerecht is razend populair.

Eigenaar Luc Peters van Brinks Pannenkoeken serveert de pannenkoek met frikandel speciaal al drie jaar. En volgens hem komen klanten er speciaal voor terug. Zondagavond probeert een echtpaar de snack uit, op de laatste dag van hun vakantie. 'Super, toch een vernieuwende frikandel speciaal of een vernieuwende pannenkoek. Hoe moeten we het noemen, het is echt een bijzondere samenstelling', zegt de vrouw van het stel. Of ze het thuis ook gaat proberen. 'Nee, ik kan geen pannenkoeken bakken.' 'Niet verwacht dat die zo naar binnen ging' Ook haar echtgenoot vindt het wel wat: 'We hadden het echt niet verwacht dat die zo naar binnen ging. Het leek een rare verhouding, maar alles bij elkaar is het toch een goed geheel en met een biertje erbij, prima.' De dochter houdt het bij de pannenkoek pur sang: 'Maar ik hou dan ook niet van frikandel speciaal.' Luc Peters is ondertussen iets nieuws aan het bedenken: 'Maar dat is nog geheim, in ieder geval iets oer-hollands.'