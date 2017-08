Enorme bosbranden Canada hier zichtbaar

ARNHEM - In Canada woeden enorme bosbranden. De rookwolken vullen de atmosfeer en worden op grote hoogte mee genomen door de winden van de straalstroom. Inmiddels heeft een deel van de rook ook Europa bereikt. Het zorgde in ons land vanochtend voor een mooie kleurrijke zonsopkomst.

Dat is onder meer te zien op de foto hierboven van Ab Donker in Buurmalsen.

Volgens weerinstituut MeteoGroup in Wageningen zijn er de laatste jaren op steeds grotere schaal bosbranden in Canada. Miljoenen hectare natuurgebied zijn dit jaar alleen al in Canada in vlammen op gegaan.

Wetenschappers in Canada maken melding van een record dikke laag rook in de atmosfeer boven Canada. De rookwolken zijn zelfs doorgedrongen tot in de stratosfeer, op een hoogte tot 13 kilometer aan toe. De rook kan zich in korte tijd over enorme afstanden verplaatsen.

Een deel van de rook is naar het Noordpoolgebied afgedreven. Daar zal het middels neerslag uiteindelijk ook weer op aarde terug kunnen keren. Met als gevolg dat het toch al zo kwetsbare ijs minder wit kleurt of zelfs bijna zwart wordt. Zwart ijs zal in het zomerhalfjaar sneller kunnen smelten dan wit ijs, aldus weerman Reinier van den Berg van MeteoGroup.

Uitleg van Reinier van den Berg: