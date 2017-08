Vernielingen bij panden winkelcentrum Nijmegen

Foto: GinoPress

NIJMEGEN - Een of meerdere personen hebben vernielingen aangericht bij panden in winkelcentrum Malvert. Er is onder meer een ruit vernield.

Op zondagmorgen heeft iemand mogelijk geprobeerd in te breken bij een kapperszaak. Daar werd het rolluik geforceerd. Bij een leegstaand pand verderop is een ruit ingeslagen. De politie heeft nog geen dader(s) kunnen aanhouden. Wel werden volgens een cameraman ter plaatse bloedsporen gevonden, waarvan monsters zijn genomen.