'Het ligt bezaaid met lachgaspatronen', meer controles op gebruik lachgas

HARDERWIJK - Het parkeerterrein bij sportcentrum de Sypel aan de Parkweg lag dit weekend bezaaid met lachgaspatronen. Dat blijkt uit een foto van Handhaving Harderwijk op Twitter.

Op de foto zijn meer dan 20 capsules met lachgas te zien. Handhaving Harderwijk gaat daarom meer controleren op het gebruik van lachgas.

Eerder waarschuwde de politie al voor het gebruik van lachgas. 'De mond en luchtwegen kunnen bevriezen. Na inname van het gas, krijgt de gebruiker minder controle over zijn lichaam (flauwvallen) waardoor men zich kan verwonden. Te veel lachgas en te weinig zuurstof kan leiden tot schade aan de hersenen.'

Ook verslavingskliniek Jellinek geeft aan dat het gebruik van lachgas risico's met zich meebrengt: lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen. Daarbij kun je concentratiestoornissen of hoofdpijn krijgen, duizelig worden, je evenwicht verliezen, verward zijn, misselijk worden, last hebben van gevoelloosheid of tintelingen of flauwvallen. Als je zwanger bent, kan lachgas een zuurstoftekort bij de baby veroorzaken.'

RTV Oost besteedde in maart aandacht aan lachgas: