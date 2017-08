De Jong: kippenhok De Graafschap moet los

DOETINCHEM - De Graafschap begint als laatste Gelderse club maandag aan de competitie uit tegen Jong PSV.

En daar is iedereen ook echt aan toe volgens trainer Henk de Jong. "Oh, heerlijk. We hebben er allemaal zin in, de hele club. Je merkt het ook aan de jongens. Gisteren was het net een kippenhok qua praten. Het moet los. Dat vind ik ook leuk. Dan maak ik het meteen weer wat stiller en dan is het klaar."

De trainer merkt dat iedereen scherp is. "We deden de basisspelers tegen de wissels. En de wissels gaven gas. Dat moet je hebben. Die concurrentie is een kracht, maar ook het teamgevoel. Als ik me niet verkijk en dat doe ik niet vaak, zit het gevoel wel goed. Maar natuurlijk moet je ook punten halen."

De tegenstander Jong PSV is niet in te schatten. "We hebben geen idee. Op vrijdag is het een jong team, maar op maandag kan er van alles staan. Dat is nou eenmaal zo, daar moeten we niet over zeuren. Jong PSV en vrijdag Cambuur, dat zijn twee topploegen die bij de bovenste zes kunnen eindigen. En daar willen wij ook graag staan."