Autistisch jongetje (6) dat bijna verdronk van intensive care

ARNHEM - De 6-jarige autistische jongen die zaterdag bijna verdronk in een vijver in Arnhem, is van intensive care. Dat vertelde Nick, een van zijn redders, zondag.

Volgens de man is op camerabeelden te zien dat de jongen bijna twee uur in het water heeft gelegen. 'Hij viel er om 8.18 uur in toen hij naar zwanen aan het kijken was. Om 10.10 uur hebben we hem eruit gehaald.' Dat gebeurde nadat een buurvrouw de jongen in het water zag liggen. Haar man Hawmand en Nick redden de jongen.

'In de tussentijd waren zo'n 15 mensen langs hem heen gelopen. Maar die konden hem niet zien. En niet horen, want hij huilt niet', aldus Nick. Vlak voor hij gered werd, ging hij een paar keer kopje onder. 'We waren net op tijd.'

Het gaat naar omstandigheden goed met de jongen. 'Maar het is afwachten of hij er hersenletsel aan heeft opgelopen', stelt Nick.

