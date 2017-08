'Man met glasscherven gestoken bij vechtpartij'

Foto: AS Media

TIEL - Een man is zondagmorgen gewond geraakt bij een vechtpartij in Tiel. Het is niet bekend hoe ernstig gewond hij is, maar op beeld is te zien dat er veel bloed op de straat ligt.

De vechtpartij was op de Korte Nieuwsteeg. Volgens omstanders is er gestoken met onder meer glasscherven. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de vechtpartij.