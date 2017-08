Fatale woningbrand: 'Huis gebruikt door zorgorganisatie'

DOETINCHEM - Ongeloof in de Doetinchemse Papaverstraat na de hevige woningbrand afgelopen nacht, waarbij een nog onbekend persoon om het leven kwam. De buurt merkte de brand pas laat op. Het huis werd gebruikt door een zorgorganisatie, zegt de buurt.

De zwartgeblakerde kozijnen van het rijtjeshuis zijn een stille getuige van het drama dat zich hier afspeelde. Voor het uitgebrande huis houdt een politieagent de wacht. De technische recherche doet onderzoek, de plek rond het huis is afgezet. Directe buren zijn tijdelijk ergens anders ondergebracht; hun huizen hebben rook en roetschade.

De recherche doet onderzoek. Foto: Omroep Gelderland

Niet de hoofdbewoner

De buurt hield een buurtbarbecue en had daardoor niet direct door dat er brand woedde in het huis, vertellen omwonenden. De dode is volgens hen niet de hoofdbewoner van het huis. Dat was iemand die daar verbleef, maar wie, dat weten ook zij niet.

De woning zou worden gebruikt door zorgorganisatie IrisZorg, die het verhuurt aan mensen die wat extra zorg nodig hebben. Met de bewoner was weinig contact. Hij kwam van buiten de buurt. Enkele buurtbewoners vertellen dat hij zich na de brand gemeld heeft bij de politie. Tijdens de brand was hij niet thuis, zegt de politie. Rechercheurs zijn bezig getuigen te horen.