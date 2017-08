De Graafschap in verwachte opstelling tegen Jong PSV

DOETINCHEM - De Graafschap start maandagavond met de verwachte basiself tegen Jong PSV.

Filip Bednarek krijgt in het doel de voorkeur boven Agil Etemadi. Als rechtsback begint de linksbenige Jordy Tutuarima. Voorin is Sjoerd Ars voorlopig geen basisspeler. De routinier uit Didam wordt gepasseerd ten faveure van het duo Anthony van den Hurk/Daryl van Mieghem. Beide aanvallers maakten in de oefencampagne een hattrick.

Jong PSV uit is een lastige klus voor De Graafschap. Vorig seizoen verloren de Doetinchemmers met 1-0 in Eindhoven en ook in het verleden werden er uit tegen de beloftenteams maar weinig punten gehaald. Op De Vijverberg lukt dat doorgaans juist wel.

Opstelling: Bednarek; Tutuarima, Abena, Sven Nieuwpoort, Lars Nieuwpoort, Driver; Diemers, Serrarens, Receveur; van den Hurk, van Mieghem.