Motorrijder rijdt vol in flank van auto; twee gewonden

Foto: Joost / RonV Media

ETTEN - Een motorrijder is zaterdagavond vol in de flank van een auto gereden op de Slingerparallel (N317) in Etten (gemeente Oude IJsselstreek).

De motorrijder en de automobilist zijn gewond geraakt. De schade aan hun voertuigen is fors. De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend.