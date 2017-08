Inbreker hangt half uit het raam en wordt gesnapt

Foto: politie

ZALTBOMMEL - Een inbreker probeerde zondagmorgen een pand binnen te komen in het centrum van Zaltbommel. Hij werd gesnapt door iemand die toevallig in de buurt was, waarna de politie de man in zijn kraag vatte.

De getuige zag dat de inbreker half uit het raam hing toen zij 112 belde. Agenten die ter plaatse gingen, troffen hem verstopt achter een auto aan. Het gaat om een 34-jarige man uit Zaltbommel. Op Facebook zegt de politie: 'De meneer hebben wij nu achterin de auto zitten richting het bureau in Tiel. Hij is aangehouden voor poging inbraak. De recherche zal de zaak verder onderzoeken.'