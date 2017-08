Jongens stichten brand in oude garage

Foto: Politie Epe

VAASSEN - In een oud garagepand in Vaassen is zaterdagavond brand gesticht. De politie denkt dat de daders vier jongens van 10 tot en met 13 jaar zijn.

De brand aan het Ter Heerdtspad werd rond 20.45 uur aangestoken. Buurtbewoners zagen vier tieners wegrennen. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur te blussen. Volgens de politie zijn de vier jongens blank met allen een slank postuur. Drie droegen een korte broek, waarvan een een gele. Twee jongens hebben opvallend blond haar, de andere twee iets donkerder haar. Allen droegen een petje. De jongens zijn even verderop op de fiets gestapt en weggereden richting de DEKA supermarkt.