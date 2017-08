Dode bij brand huis Doetinchem

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Een rijtjeshuis aan de Papaverstraat in Doetinchem is zaterdag even voor middernacht helemaal uitgebrand. In de woning is een dode aangetroffen.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De brandweer en politie hebben onderzoek gedaan. De politie gaat vanmorgen verder met sporenonderzoek. De naastgelegen woningen liepen rook- en waterschade op. De bewoners worden elders opgevangen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).