Jan Kolkman herenigd met muzikale maatjes in Zelhem

ZELHEM - Old Ni-js met enkele oudgedienden van het Achterhoekse Normaal krijgt versterking van een oude bekende. Jan Kolkman komt namelijk de gelederen versterken.

Kolkman maakte in het verleden meermalen deel uit van Normaal en was ooit van de partij tijdens het geruchtmakende debuut tijdens Hemelvaartsdag 1975 in Lochem.

Old Ni-js werd ooit gelanceerd door wijlen Jan Manschot, decennialang drummer en medeoprichter van Normaal. De band heeft klassiekers op het repertoire van Normaal, maar ook van Boh Foi Toch, de band waar Manschot en gitarist Ferdi Joly eveneens lange tijd deel van uitmaakten. Bovendien speelt ook Normaalbassist Willem Terhorst in Old Ni-js. Daarnaast maakte ook Gerard de Braconier (ex-Toontje Lager) lange tijd deel uit van de band, maar hij maakt nu ruim baan voor Kolkman, overigens niet alleen gitarist maar vooral ook multi-instrumentalist.

Volgens een woordvoerder van Old Ni-js is besloten om na een langdurig dienstverband de samenwerking met De Braconier te beëindigen

Door omstandigheden was de basis voor een constructieve samenwerking verdwenen. Jammer voor ons en iedereen die Old Ni-js een warm hart toedraagt, maar dit was niet te vermijden. Gelukkig hebben we in multi-instrumentalist Jan Kolkman een enthousiaste opvolger gevonden. Hij volgt niet alleen Gerard op, maar zal op zijn eigen manier zijn stempel drukken op het geluid van Old Ni-js.”

Tijdens het Høkersweekend - het jaarlijkse fanclubweekend bij café De Tol in Zelhem maakt Kolkman zijn debuut.