Man ernstig gewond na val van trap

Foto: Sander

WAGENINGEN - In Wageningen is een man zaterdag ernstig gewond geraakt nadat hij volgens omstanders van een trap was gevallen.

Het incident gebeurde in een woning aan de Van Uvenweg. De hulpdiensten werden rond 19.15 uur gewaarschuwd. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Ambulancemedewerkers kregen assistente van een ingevlogen traumateam. De traumahelikopter landde op het terrein van de Immanuëlkerk, het gebouw van de gereformeerde gemeente. Foto: Persbureau Heitink