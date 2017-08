Ballonvaart voor getroffen eierboeren

BARNEVELD - 'Pluimveehouders sterkte', stond er op het spandoek aan een van de luchtballonnen die zaterdag omhoog ging bij de Ballonfiësta in Barneveld. In de ballon zaten drie eierboeren die door het fipronil-schandaal zijn getroffen.

Het idee kwam van de organisatie van het Barneveldse ballonfestival. 'Op deze manier willen we laten weten dat we aan de pluimveehouders denken', zegt secretaris Arie van Herk.

De boeren waren geselecteerd door de gemeente Barneveld in samenwerking met landbouworganisatie LTO Gelderse Vallei.

In tegenstelling tot vrijdag konden zaterdag wel alle ballonnen de lucht in. Wind en een kans op regen gooiden vrijdagavond roet in het eten. Mensen die voor die avond een kaartje hadden gekocht, konden dat zaterdag alsnog gebruiken.

