Onderzoek in Nijmegen na vondst lichaam

Foto: RonV Media

NIJMEGEN - De politie heeft zaterdagmiddag en -avond onderzoek gedaan in een appartement aan de Van Haapsstraat in Nijmegen. Daar was een overleden persoon gevonden.

De politie gaat niet uit van een misdrijf, maar de identiteit van de dode is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoelang het lichaam daar al lag. Agenten gingen langs de deuren van het appartementencomplex voor een buurtonderzoek. Halverwege de avond vertrok de politie weer.