Derde album Amira (13) in aantocht

NIJMEGEN - De 13-jarige operazangeres Amira uit Nijmegen gaat komende week de studio in om de opnames voor haar derde album af te ronden. Dat doet ze in Zuid-Afrika, het geboorteland van haar moeder.

Haar laatste album dateert alweer van 2015. Merry Christmas werd toen opgenomen in België. Haar debuutalbum Amira verscheen in het jaar daarvoor en werd opgenomen in Engeland.

De Nijmeegse won eind 2013 de talentenjacht Holland's Got Talent en reist sinds die tijd de wereld over om op te treden. Ook zet ze zich in voor het goede doel: speeltuinen voor arme kinderen in Zuid-Afrika.

Ook in Nederland geeft ze regelmatig optredens, eind dit jaar staat ze met het Nijmeegs Mannenkoor in de Stevenskerk voor een kerstconcert.

Omroep Gelderland maakte vorig jaar een documentaire over Amira: