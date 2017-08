'Twee zeecontainers eieren weggegooid door een druppeltje fipronil'

PUTTEN - 'Op dit moment heb ik het te druk, ik kan u eigenlijk niet te woord staan,' zegt pluimveehouder Helmus Torsius uit Putten. Het is tekenend voor de hectische situatie waar getroffen pluimveehouders in zitten. Hij zucht. 'Nou goed dan, heel even, ik kan geen minuut missen nu.' Hoe gaat het? ''Niet zo best', zegt hij resoluut.

Wat doet het eierschandaal met pluimveehouders en andere betrokkenen in de kippensector? Omroep Gelderland tekent de komende tijd dagelijks hun verhalen op.

Ook bij zijn bedrijf (100.000 leghennen) kwam Chickfriend in februari stallen behandelen tegen bloedluis. Later bleek dat de medewerkers van het Barneveldse ontsmettingsbedrijf dat deden met een mengsel waar het illegale middel fipronil in zat. De twee eigenaren Mathijs IJ. en Martin van de B. zitten nog steeds vast.

'Het gaat nergens meer over'

'Twee zeecontainers aan eieren zijn net weggegooid, vernietigd', vertelt hij op zijn erf in Putten. 'Weet u hoeveel fipronil er in zat? Een druppeltje, dat druppeltje dat je mag gebruiken om je hond of kat te ontluizen. Het gaat nergens meer over. Niet over voedselveiligheid, niet over dierenwelzijn, de overheid dicteert nu en stelt regels.'

Het is doorgeslagen, vindt Torsius. Nederland is volgens hem weer het braafste jongetje in de klas, want in andere Europese landen gelden soepelere regels. 'Als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit eerder had ingegrepen was deze crisis niet ontstaan. Dan was dit de sector bespaard gebleven.'

De pluimveehouder staat al jaren aan het roer van het familiebedrijf. 'Mijn vader is hier na de oorlog begonnen, ik heb het doorgezet.' Zijn zoon van 26 draait nu ook volop mee.

Twee stallen zijn volgespoten met een mengsel met fipronil er in. 50.000 van zijn jonge kippen zijn hierdoor vervuild met het verboden middel. Deze kippen zijn op dieet gezet. 'Dat werkt net als bij mensen. Soms zijn ze wat onrustig maar dan pas ik het licht aan in de stal'. Hij hoopt dat door het dieet het buikvet bij de kippen verdwijnt, want fipronil wordt in vette delen van het lichaam opgeslagen.

'Dit had nooit gemogen'

Nu is er een nieuw middel gevonden door de Gezondheidsdienst voor Dieren dat fipronil neutraliseert: waterstofperoxide. Torisius is blij dat het een legaal middel is wat toegepast kan worden in de stal. Als fipronil uit de stal verdwijnt, dan gaat het ook weg uit de kip en de eieren.

In 2003 stond Torisius een half jaar droog vanwege de vogelgriep. 'Maar dit is nog erger. Kippen werden toen geruimd, maar er was sprake van een ziekte. Nu gaat het om vervuilde kippen, dit had nooit gemogen.'

