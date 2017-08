Pluimveehouder moet zelf eieren kopen: 'Die van mij rotten weg in een container'

VARSSELDER - 'De kippen leggen geen eieren meer, ze zijn op dieet. Ik heb alle 600.000 met fipronil besmette eieren in een container gegooid om te laten vernietigen,' vertelt pluimveehouder Edwin van Remmen. 'Je spreekt nu met een kippenboer zonder eieren, ik moet ze zelfs gaan kopen nu.'

Wat doet het eierschandaal met pluimveehouders en andere betrokkenen in de kippensector? Omroep Gelderland tekent de komende weken dagelijks hun verhalen op.

Pluimveehouder Edwin van Remmen woont in het Achterhoekse Varsselder en heeft drie stallen met 70.000 leghennen. 'Ik zit er al mijn hele leven in, bij mijn geboorte had mijn vader al kippen.'

Het bedrijf ging van vader op zoon. Van Remmen heeft een vrouw en drie jonge kinderen. 'Het wordt nu wel heel anders nu.' Van Remmen's vader verweert zich kranig, maar het doet hem veel om zijn zoon in deze crisis te zien. 'Het is een drama wat die gasten van Chickfriend hebben aangericht.'

Controle bij Chickfriend

Op dit moment zitten de bestuurders Mathijs IJ. en Martin van de B. van Chickfriend nog steeds vast. Ze worden ervan verdacht dat ze het verboden middel fipronil hebben gebruikt bij het bestrijden van bloedluis in stallen.

Van Remmen is een van de gedupeerde boeren die Chickfriend inschakelde, uitgerekend op de dag dat de NVWA een inval deed bij het Barneveldse bedrijf. 'Ik had ze aan de telefoon, er zou een controle zijn. Maar goed, ik dacht dat kan van alles zijn.' Vanwege de inval op 7 juli werd de klus een dag later uitgevoerd. Van Remmen doet al jaren zaken met Chickfriend en omschrijft de medewerkers als mannen die zeer keurig te werk gaan.

Eierdozen zijn leeg

Toen ze tijdens de bloedluisbestrijding zeiden dat ze het middel niet meer gingen gebruiken met de dieren in de stal, wat voorheen wel gebeurde, kreeg hij argwaan. 'Ik had gewaarschuwd willen worden, nu ben ik onnodig gedupeerd. Als de NVWA de inval kenbaar had gemaakt waren er minder gedupeerden.'

Op het terrein zie je dat er eieren worden verkocht aan de deur. 'Ik heb inderdaad huisverkoop maar nu zijn de eierdozen leeg, ik weet niet of het bord met 'eieren' blijft hangen.'

Door kippen te laten vermageren hopen boeren dat het fipronil verdwijnt dat wordt opgeslagen in het buikvet. 'Ze gaan nu veren verliezen, maar of ik mijn kippen kan houden, daar twijfel ik over.' Van Remmen gaat ook proberen de stal met waterstofperoxide schoon te krijgen. Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat het helpt, maar de eerste resultaten zijn positief.

Bureaucratische rompslomp

Ondertussen ruikt hij de verrotte eierlucht uit de container op het erf. 'Het schuimt en stinkt, ze moeten het ophalen, maar keer op keer worden afspraken gewijzigd. Het is ook nog eens een bureaucratische rompslomp.' Iets verder ligt zijn schuur vol met kippenmest. De mest mag alleen naar de verbrandingsoven in Moerdijk omdat er mogelijk fipronil in zit.

Hij valt even stil. 'Mijn pluimveebedrijf zal nooit meer hetzelfde zijn.'

