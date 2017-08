Autistisch jongetje (6) van verdrinkingsdood gered dankzij alerte buren

ARNHEM - Het 6-jarig autistisch jongetje dat zaterdag op het nippertje uit het water werd gehaald in Arnhem heeft zijn leven te danken aan een oplettende buurvrouw en twee daadkrachtige buurmannen.

Het knulletje kwam zaterdagochtend in een vijver in de wijk Malburgen terecht en zou zeker verdronken zijn als niet een buurvrouw toevallig naar buiten keek. Binnen een minuut stuurde zij haar echtgenoot en de buurman naar de vijver. Ze waren maar net op tijd.

Redders Hawmand en Nick lijken het nog niet te beseffen. Alleen omdat zij naar de vijver gerend zijn leeft een kind nog. En toch hebben zij alleen spierkracht geleverd, zoals zij zelf zeggen.

'Uur voor zijn leven moeten vechten'

'Wij zijn er zo snel mogelijk naartoe gerend. Gelukkig was de ambulance er op tijd bij. Het maakt ons gelukkig dat het zo afgelopen is', zegt Hawmand. Buurman Nick vervolgt: 'Het ging ontzettend slecht, hij was echt aan het wegvallen. Hij heeft ongeveer een uur voor zijn leven moeten vechten in het water, voor hij ontdekt werd.'

'Hoop dat hij verder gezond leeft'

'Iemand moet het doen, toevallig zijn wij op de juiste tijd op de juiste plek. Het was onze normale menselijke reactie. Ik hoop ook dat hij verder gezond leeft en dat het allemaal goed gaat', zegt Hawmand.

Het jongetje was onderkoeld en ligt in het ziekenhuis. Volgens de politie gaat het naar omstandigheden goed met hem. Inmiddels is ook de moeder van het jongetje bij hem.

