Tweetal betrapt sieradendief in Lieren

LIEREN - Een vrouw heeft vrijdagmiddag een onbekende man betrapt in de schuur bij haar woning in Lieren. Ze wist hem samen met een man tegen te houden. De politie verdenkt de insluiper van inbraak en diefstal.

In het huis van de vrouw was een raam gebroken. Ook was te zien dat de inbreker het huis had doorzocht. De man en vrouw droegen de inbreker, een man van 40 zonder vast woonadres, over aan de politie.

Ze vonden bij hem sieraden van de vrouw en sieraden die waren meegenomen bij een eerdere inbraak elders in Lieren. De verdachte zit voorlopig vast en wordt ondervraagd.