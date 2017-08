Ontsnapte tbs'er zit al de helft van zijn leven achter de tralies

NIJMEGEN - De tbs'er die er donderdag vandoor ging uit de Pompekliniek in Nijmegen heeft al de helft van zijn leven achter de tralies doorgebracht. Hij ontsnapte door met een betonschaar een gat in het hek te maken.

De laatste strafbare feiten van de man dateren uit 2009. Maar daarvoor had hij al een lang strafblad opgebouwd: vanaf 1984 zat hij met onderbrekingen 17 jaar in de gevangenis.

De nu 50-jarige Rotterdammer overviel in 2009 winkels in onder meer Hoogeveen, Ommen en Burgum. In Ommen bedreigde de man winkelpersoneel met een namaakpistool. Winkelmedewerkers werden bij de overvallen opgesloten in een toilet, kantoor of magazijn.

Na de overval in Burgum op 19 mei werd de man in de kraag gevat, schrijft de Friese nieuwssite Waldnet.nl. Niet alleen de tbs'er liep tegen de lamp, ook zijn zoon van 19 en een toen 27-jarige inwoner van Leeuwarden.

Zoon had vader één keer gezien

Tijdens de rechtszaak in Leeuwarden verklaarde de zoon destijds zijn vader amper te kennen. Hij had hem eenmaal gezien, toen hij 13 jaar oud was. De zoon bracht zijn jeugd in internaten door, omdat zijn moeder niet voor hem kon of wilde zorgen.

In de rechtbank zei de zoon dat hij zijn vader nog één keer had willen zien. Dat gebeurde en de eerste drie dagen waren leuk en gezellig. 'We hebben drie dagen lol gehad', schrijft Waldnet over die zaak.

'Ik was bang voor hem'

Op de vierde dag ging het mis. Zijn vader nam de jongen mee voor een overval. De vader had een nepvuurwapen op zak, zijn zoon een mes. 'Het was een onbekende voor mij, ik was bang voor hem', aldus de zoon in de rechtbank.

De zoon kreeg een jaar celstraf aan zijn broek. De drie rechters lieten meewegen dat hij in zijn jeugd was verwaarloosd en in internaten had gezeten.

Stoornis vastgesteld

De rechtbank legde de vader 9 jaar gevangenisstraf en tbs op. In hoger beroep maakte het gerechtshof er in 2011 6 jaar celstraf en tbs van.

Tijdens de behandeling van de zaak verklaarde de advocaat van de man dat de maatschappij beschermd moest worden tegen deze verdachte. Na een psychologisch onderzoek stelden deskundigen een persoonlijkheidsstoornis vast.

