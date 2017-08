Wagen met dwergen hoogtepunt bij optocht Varsseveld

VARSSEVELD - Tientallen wagens rolden zaterdagmorgen tijdens de optocht van het volksfeest door de straten van Varsseveld. Een wagen met zeven dwergen was de grote blikvanger tussen de deelnemers.

'Een gezellige optocht met heel veel interactie tussen publiek en deelnemers', zo omschrijft Frank Kreeftenberg, voorzitter van de optocht, het bonte gezelschap aan wagens. 'Dat maakt het tot een hele gezellige optocht die heel goed past binnen het Varsseveldse volksfeest.'

Wethouder Bert Kuster nam woensdag al een kijkje bij de bouw van de wagens, maar vermaakte zich zaterdag ook prima. 'Met elkaar lol maken en een glaasje drinken', aldus Kuster. 'Ik noem het altijd maar een beetje ontspannen in onze dagelijkse, hectische wereld.'

Wallen sluipen erin

De grote winnaar van de optocht was de wagen met de zeven dwergen van de Varsseveldse Gymnastiek Vereniging. 'Veel werk, maar het resultaat mag er zijn', vindt Stefan Heusinkveld, een van de bouwers van de wagen.

Het feest in Varsseveld duurt al een aantal dagen: 'De wallen sluipen er een beetje in', merkt voorzitter Luc Helmink van de organiserende Algemene Oranjevereniging Varsseveld. 'Het wordt steeds zwaarder, maar we vechten ons erdoorheen.'



Foto: REGIO8