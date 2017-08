LIVE: De Ronde van de Achterhoek

GENDRINGEN - Zondag wordt de Ronde van de Achterhoek verreden. Het wielerevenement is live te zien bij Omroep Gelderland.

Het is al de 80e editie van de wielerronde. De start was om 13.00 uur in Aalten, de slotronden en de finish in Gendringen.

Zes rondes door Gendringen

Sinds 1937 groeide de ronde uit van van een kermisronde tot een echte koers voor professionals. De renners rijden 139 kilometer door acht Achterhoekse gemeenten, waarna ze zes rondes door Gendringen rijden. De totale lengte van de koers is 186,4 kilometer.