Vallende steentjes: Domino Team verbreekt eigen record

ARNHEM - Het Dutch Domino Team (DDT) heeft deze zaterdag het Nederlands amateurrecord vallende dominostenen verbroken. Sinds vorige week vrijdag was het team al bezig met de opbouw van de stenen in de Arnhemse sporthal Kermisland.

De acht leden van DTT komen uit het hele land. Ze hebben met 145.911 omgevallen stenen hun eigen record van vorig jaar ruim verbroken. Toen gingen er 108.446 steentjes om. Het doel was dit jaar 150.000, vorig jaar 128.000 dominostenen. Maar zoals dat gaat, vallen ze nooit allemaal om.

Om 13.00 uur begon de recordpoging in Arnhem. Het spektakel, waar dus meer dan een week aan werd gebouwd, was in ongeveer tien minuten voorbij. Het gezette record is geen officiële, zoals grote broer Domino Day. De leden van DTT riepen hun Nederlandse amateurpoging zelf in het leven.