Hogenkamp stoomt door naar finale

DOETINCHEM - Richel Hogenkamp staat voor de vierde keer dit jaar in de finale van een ITF-toernooi.

De 25-jarige Doetinchemse tennisster won zaterdag in de halve finale in Leipzig overtuigend van de Russische Valentina Ivachnenko: 6-3 6-0.

Hogenkamp, die als eerste is geplaatst in Duitsland, speelt zondag in de finale tegen de Poolse Magdalena Frech of de Oostenrijkse Julia Grabher.

De Doetinchemse won eerder in 2017 de toernooien in Saint-Gaudens en Tunis. De eindstrijd in het Franse Croissy-Beaubourg verloor ze.