Fipronil te lijf met waterstofperoxide? Pas op voor de kippen

ARNHEM - Waterstofperoxide kan pluimveehouders helpen om het verboden middel fipronil volledig uit hun stallen te krijgen. De Gezondheidsdienst voor Dieren denkt dat dit de oplossing is.

Dierenarts Ruth Bouwstra is verbonden aan de Gezondheidsdienst. Ze legt uit: 'We hebben onderzoek gedaan naar verschillende stoffen en naar wat zou kunnen werken. Waterstofperoxide is de enige stof die een meetbare reductie laat zien van fipronil. Maar dat gebeurde wel bij hoge concentraties.'

In kieren en gaten

Volgens de dierenarts is fipronil verwijderen een lastige klus, omdat het een in vet oplosbare stof is. Daardoor hecht het zich aan het oppervlak en gaat het in alle kieren en gaten zitten. Precies de bedoeling, zegt Bouwstra. 'Om die reden werd het ook gebruikt, om bloedluis in die hoeken van de stal te lijf gaan.'

Waterstofperoxide mag dan effectief zijn, het richt ook schade aan de stal aan, zoals corrosie. Om die reden wordt getest hoe waterstofperoxide op verschillende manieren toepasbaar is.

Bouwstra: 'We kijken naar hoge of lage doseringen. Je kunt het iets langer laten inwerken als je een lagere dosering gebruikt en daarna nog twee keer de stal behandelen, of in een keer werken met een hoger percentage. Maar dat kan alleen als de kippen niet in de stal zijn.'

Honderd procent resultaatgarantie kan de dierenarts niet geven. 'Dat is heel lastig en wordt ook de grote uitdaging. Niemand weet het antwoord nu, daarom blijven we bezig met onderzoeken om de adviezen steeds beter te maken.

