102 dagen in coma en nu de Mont Ventoux op

Foto: Omroep Gelderland

RHEDEN - De roemruchte Mont Ventoux in de Franse Alpen bedwingen, het is niet niks. Deze bijna twee kilometer hoge berg kent een 21 kilometer lange beklimming. En toch gaat Erik-Jan uit Nunspeet de uitdaging aan en dat terwijl hij ooit 102 dagen in coma lag en bewegen voor hem nog steeds lastig is.

In totaal gaat een groep van bijna honderd deelnemers proberen de mythische berg te beklimmen. Dit weekend oefende een deel van de groep met begeleiding op de Posbank. Het meest steile stuk komt nog het meest in de buurt van de Mont Ventoux, al gaat een serieuze vergelijking natuurlijk niet op. Auto-ongeluk Erik-Jan geeft ook tijdens de training de moed niet op. 'Gewoon het ene voor het andere been en gaan', zegt hij met een glimlach. Acht jaar geleden kon hij alles nog: wandelen, fietsen, autorijden. Tot hij op een dag de macht over het stuur verloor en tegen een boom knalde. Hij lag ruim drie maanden in coma en ontwaakte met hersenletsel. Ondanks het moeilijke bewegen denkt Erik-Jan dat het helemaal goed gaat komen. 'Ik heb een doel voor ogen en ga daar gewoon voor. Ik denk niet dat het zwaar gaat worden', zegt hij vol vertrouwen. Foto's: Omroep Gelderland