Vrouw rijdt auto sloot in

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Een auto is zaterdagmorgen in Barneveld in een sloot beland.

Het ongeluk gebeurde op de kruising Oldenbarnevelderweg/Plantagelaan. De wagen werd bestuurd door een vrouw. Ze raakte lichtgewond, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De wagen raakte beschadigd en moest door een berger uit de sloot worden gehaald. Hoe de vrouw met haar wagen in de sloot terecht is gekomen, wordt onderzocht.