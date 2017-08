Biertje hier, spelletje daar; kennismaken met het studentenleven

WAGENINGEN - Eerstejaarsstudenten in onze provincie worden de komende dagen geïntroduceerd in hun nieuwe stad. Vrijdag startten de activiteiten in Wageningen, zondag beginnen ze in Nijmegen.

Sport en spel, kunst en cultuur, samen eten en een biertje doen: het is vaste prik tijdens de introductiedagen voor studenten. In Wageningen begonnen ze zaterdag met een brunch, waarna de nieuwkomers de stad doorkruisen voor een spel. Zo leren ze Wageningen gelijk goed kennen. In Wageningen zijn ze begonnen met de intro: Dit studiejaar zijn er ongeveer 3200 inschrijvingen aan de Wageningen Universiteit. Tot en met woensdag is in de stad van alles te doen. In Nijmegen loopt de introductieweek tot en met volgende week zondag. Het exacte aantal nieuwkomers op de Radboud Universiteit is nog niet bekend. Kijk hier voor de activiteiten in Wageningen en hier voor het programma in Nijmegen. Zie ook: 1400 extra kamers nodig in Wageningen

