U kunt gewoon naar buiten. Met een paraplu, dat wel

ARNHEM - Het is weer weekend en dan kijken we uiteraard naar het weer. Kunnen we vandaag naar buiten?

Natuurlijk kan dat, maar neem wel iets tegen regendruppels mee, want volgens weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen valt op veel plekken in Gelderland vandaag wat regen.

'Vandaag blijft het ook fris, ik denk dat we niet boven de 20 graden uitkomen, 18 à 19 graden wordt het. Vanmiddag kan er een bui vallen, maar er is ook ruimte voor de zon', zegt ze.

De weervrouw vanochtend op Radio Gelderland bij Bastiaan Boog:

Geen zomerse temperaturen dus, maar er gloort hoop. 'De temperatuur gaat vanaf dinsdag omhoog en het weer verbetert de komende dagen ook.'

Morgen is het op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon en een temperatuur van 19 graden.

Afwachten is het toverwoord

Na maandag draait de wind naar het zuiden. Ribberink: 'Dat houdt in dat warme en droge lucht wordt aangevoerd, er is meer ruimte voor de zon. Woensdag wordt het weer 25, 26 graden.'

De terugkeer van de zomer? Afwachten, zegt de weervrouw. 'Augustus is klimatologisch vaak een natte maand en in september is het droger. Maar of dat dit jaar ook zo is, moeten we afwachten.'