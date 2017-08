Volle vaart vooruit! Aalten heeft scootmobielclub

AALTEN - Binnen de gemeente Aalten is sinds dit weekend een scootmobielclub actief. Vrijdag was de oprichting van de vereniging.

De leden komen vanaf nu elke derde vrijdagmiddag van de maand bijeen. Bij goed weer trekken de scootmobielers er lekker op uit en als het wat minder is buiten, dan gaan de leden bijvoorbeeld naar de film, op bedrijfsbezoek of houden ze een spelletjesmiddag.

Het initiatief is van Richard Jongetjes die de komende twee jaar in Aalten mensen met elkaar in contact moet brengen. Inwoners leven vaak in hun eigen wereldje, zegt hij. 'Ik probeer ze aan elkaar te koppelen op het gebied van bewegen, sport en cultuur.'

Iedereen in Aalten die een scootmobiel heeft, mag lid worden. Wie zich wil aansluiten kan zich aanmelden bij Figulus welzijn.