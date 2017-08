Gestolen hond Jip is weer terecht

EDE - Het hondje Jip, dat gisteren weggehaald was in het centrum in Ede, is weer terecht.

De bearded collie was door zijn baasje vastgezet aan een paal op de hoek van de Molenstraat en de Posthoornstraat. Toen de vrouw even later terugkwam, zag ze dat de lijn was doorgeknipt en dat Jip was verdwenen.

De politie in Ede meldt nu dat het hondje weer in goede gezondheid is teruggevonden. Jip bevond zich in Scherpenzeel.

Wat er precies gebeurd is, heeft de politie niet bekendgemaakt.

