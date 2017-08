Spelers en trainer Vitesse kritisch ondanks fraaie zege in Kerkrade

KERKRADE - Vitesse boekte opnieuw een fraaie zege en heeft nu al zeven goals gemaakt in twee duels. 'We hebben ook andere wapens waarmee we kunnen toeslaan.'

Trainer Henk Fraser was in zijn nopjes met de tweede overwinning op rij, maar toonde zich ook kritisch na afloop bij Roda. De realistische coach zet daarmee alles en iedereen bij Vitesse direct weer met beide benen op de grond. Niemand mag gaan zweven in dit voor Vitesse zware en belangrijke seizoen.

'Ik vond ons vooral slordig vanavond', opende Fraser na de knappe 3-1 zege. 'Zeker in de tweede helft, je voelde de gelijkmaker ook aankomen. Wij kunnen namelijk heel goed voetballen. Er is veel kwaliteit en daarom vond ik dat opvallend. Met een gelukje kom je ook op voorsprong, hoewel wij ook direct zeggen je dwingt het af. Matavz schiet die bal prachtig binnen. Je weet dat hij dat kan.'

Vitesse sloeg na rust toe uit een vrije trap en een corner. Bruns en Kashia met een kopbal scoorden en stelden de zege veilig. 'Die wapens hebben we dus ook. Dat is een prettige gedachte.'

Slordig

Ook speler Thomas Bruns, nieuw dit seizoen, was kritisch. 'In de eerste helft voetbalden we nog wel redelijk onder hun druk uit. Maar er kwam ook een fase dat het slordig was. We winnen vanavond ook een slechte wedstrijd. Nou ja slecht, het was minder. Maar dat je hier met 3-1 wint, daar mag je ook trots op zijn.' Bruns scoorde bij Heracles niet zo vaak. Pas na de winterstop kwam hij vorig seizoen als aanvallende middenvelder wat op stoom. 'Dat knaagt dan aan je. Nu heb ik er al twee gemaakt. Dat is lekker.'