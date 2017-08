Adrie Bogers tevreden over eerste wedstrijd NEC

NIJMEGEN - Adrie Bogers was zeer tevreden over het eerste optreden van NEC dit seizoen in de eerste divisie.

"Ja, dit is een prima start. Qua uitslag, maar ook qua vertoond spel. We willen thuis laten zien dat we de baas zijn en vooruit spelen. Dat hebben de jongens laten zien. We hadden uit corners de 2-0 moeten maken, dan is het jammer dat je uit een corner de 1-1 binnen krijgt. Jordan Larsson deed het prima, dat geeft stof tot nadenken. Als de jongens zo spelen, worden de keuzes voor mij steeds lastiger. Maar dan gaat het niveau wel omhoog."

De trainer wil niet te hard van stapel lopen. "Ik ben altijd wat matig daarin. We hebben de eerste wedstrijd prima gespeeld en we moeten blij zijn met deze overwinning. Maar volgende week is weer een andere wedstrijd waarin andere dingen worden gevraagd. Wij doen alles stap voor stap."