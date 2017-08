Arnaut Groeneveld blinkt uit bij NEC

NIJMEGEN - Enorme paniek bij de verdedigers van Almere City als Arnaut Groeneveld op ze af dribbelde. De vleugelspits blonk uit bij NEC.

"Ik heb een goede wedstrijd gespeeld en het team ook. Ik ben blij dat ik de voorbereiding heb kunnen doortrekken. Na een tijdje voel je wel aan als aanvaller wanneer je eroverheen kunt."

Groeneveld maakte vlak voor rust op fraaie wijze de 2-1. "Ik kreeg de bal van Joey Sleegers die goed door kwam. En ik schoot hem via mijn hak binnen. En de 3-1 was een typische Jordan Larsson-goal, want op de training lukt dit ook vaak."

De favorietenrol durft Groeneveld wel aan met NEC. "We hebben een goede indruk achtergelaten. Ik denk dat het een mooi seizoen wordt. Hoeveel doelpunten ik ga maken? Ik heb niet echt een bepaald aantal in gedachten. Ik wil iedere wedstrijd het maximale eruit halen. Intuïtief en ik zie het wel."