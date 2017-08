De uittips van dit weekend: van luchtballonnen in Barneveld tot schilderijen in Nunspeet

ARNHEM - Het weekend is aangebroken en dat betekent - als het goed is - lekker veel vrije tijd. Maar wat moet je nu doen met al die tijd? Geen zorgen, wij helpen je wel. Hier zijn een paar tips om je weekend door te komen. Normaal gesproken komen de uittips van Esther, maar zij viert nog even vakantie.

Ballonnen kijken in Barneveld

Wie nog even wil genieten van de mooiste luchtballonnen, moet zaterdag naar Barneveld gaan. Dan is de laatste dag van de Ballonfiësta. Ballonnen in de vorm van een ruimteschip, een piraat of een zeepaard. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een luchtballon van te zien. Enige onzekere factor is het weer. Woensdag en donderdag kon het feest gewoon doorgaan, maar vrijdag gingen de ballonnen vanwege de harde wind en regen niet de lucht in. Dus check nog even de website van de Ballonfiësta voor je naar Barneveld vertrekt.

Wielrennen in de Achterhoek

Wielerliefhebbers in onze provincie worden dit weekend verwend. Vrijdag kwam de Veenendaal-Veenendaal Classic al door Gelderland. En zondag staat de Ronde van de Achterhoek op het programma. Of dat nog niet genoeg is, is deze koers ook nog eens te zien bij Omroep Gelderland. Op TV Gelderland duurt de uitzending van 16.15 tot 17.45 uur. Ook is de finale van de race live te volgen op gld.nl en Facebook.

Heideweek in Ede

Voor de 82ste keer wordt de Heideweek in Ede gehouden. Het evenement biedt voor elk wat wils: van popmuziek en culinaire ontdekkingen, tot paardensport en geschiedenis. Bezoekers moeten wel rekening houden dat er dit jaar geen groot feest wordt gehouden op het Museumplein. De horeca ziet hier vanaf vanwege de (hoge) kosten.

Lekkere muziek in het Arnhemse park

Als het weer een beetje meezit, is het ook nog een aanrader om naar het Sonsbeekpark in Arnhem te gaan. Daar vindt tot en met zondag de SonsbeekTheaterAvenue plaats. Zo zijn er tientallen voorstellingen, kan er genoten worden van muziek, eten en drinken én kan er gedanst worden. Genoeg reden om een middagje door te brengen in het park.

Schilders en schilderijen in Nunspeet

Voor de derde keer wordt de Schildersdag in de Nunspeetse Kijktuinen gehouden. Verschillende bekende en onbekende (Nunspeetse) schilders gaan aan de slag met hun penseel. Het thema dit jaar is 'Het vergeten boerenleven'. Daarom zullen er verschillende kledingstukken, gebruiksvoorwerpen en andere attributen te zien zijn die we tegenwoordig niet meer gebruiken. Ook lopen er mensen rond in klederdracht van lang vervlogen tijden.

